Ученые: На планетах-океанах может существовать жизнь

По данным астрофизиков, 10 % таких космических объектов могут быть расположены на определенном расстоянии от своих звезд. При неизменном положении состояние на планетах может оставаться стабильным, при этом вероятность появления жизни здесь очень высока.Планеты, состоящие из скал, льда и металлов, ученые называют планетами-океанами. Вода на подобных объектах может быть, как в твердом, так и в жидком состоянии. Это зависит от расстояния космического тела до звезды. Такая планета впервые была открыта в 2009 году в созвездии Змееносец недалеко от звезды GJ 1214.