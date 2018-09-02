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Ученые планируют переместить Землю от Солнца до орбиты Марса

Очередной способ избежать человечеству конца свет предложили американские ученые. Чтобы Земля не сгорела от лучей Солнца, специалисты планируют отодвинуть ее подальше, например, до орбиты Марса.

Ученые планируют переместить Землю от Солнца до орбиты Марса


Данные меры решили разрабатывать после сообщения о скором апокалипсисе на Земле. Чтобы не допустить катастрофы уничтожения жизни Солнцем, ученые США, под руководством профессора Роберта Смита, предложили сдвигать постепенно нашу планету подальше от светила. По их мнению, самое безопасное расстояние для перемещения - это орбита Марса. Как отметили ученые, их вариант опасен для жизни на Земле, но у людей появляются шансы на выживание. Если оставить все как есть в настоящее время, то последствия будут уже непоправимы.

Если рассматривать вариант смещения Земли до орбиты Марса, на нашей планете полностью изменятся условия существования жизненных форм. Длительность полного оборота и скорость движения по орбите вокруг Солнца будут совершенно другими, но ученые видят в этом единственный путь спасения нашей планеты.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:12
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