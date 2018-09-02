Ученые назвали ТОП продуктов для ощутимого усиления иммунитета

Первыми в списке расположились устрицы. Они стимулируют производство белков в организме, дают незначительный эффект омоложения кожи, однако не рекомендуются при заболеваниях желудка и печени. Далее располагается зеленый чай. Две недели ежедневного его употребления ощутимо повысят иммунитет организма. На третьем месте чеснок и морковь, общеизвестные народные убийцы микробов и защитники иммунитета. Бронзу с ними разделяет лосось, рекомендуемый к употреблению дважды в неделю.Брокколи, шпинат и овес завершают список. Их влияние на организм также весьма положительное. Они являются источниками множества витаминов и кроме того непосредственно усиливают иммунитет. Систематическое употребление этих продуктов обезопасит от сезонных заболеваний, подчеркивают эксперты.