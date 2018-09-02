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Ученые назвали ТОП продуктов для ощутимого усиления иммунитета

Ученые опубликовали список продуктов, повышающих иммунитет. Нет точных данных касательно их приготовления, однако почти в любом виде эти продукты окажут благотворное влияние на организм.

Ученые назвали ТОП продуктов для ощутимого усиления иммунитета


Первыми в списке расположились устрицы. Они стимулируют производство белков в организме, дают незначительный эффект омоложения кожи, однако не рекомендуются при заболеваниях желудка и печени. Далее располагается зеленый чай. Две недели ежедневного его употребления ощутимо повысят иммунитет организма. На третьем месте чеснок и морковь, общеизвестные народные убийцы микробов и защитники иммунитета. Бронзу с ними разделяет лосось, рекомендуемый к употреблению дважды в неделю.

Брокколи, шпинат и овес завершают список. Их влияние на организм также весьма положительное. Они являются источниками множества витаминов и кроме того непосредственно усиливают иммунитет. Систематическое употребление этих продуктов обезопасит от сезонных заболеваний, подчеркивают эксперты.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:34
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