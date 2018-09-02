Назван ТОП-5 превращенных в «танки» обычных машин

На первом месте Lexus LS 460L, который после доработок может выдерживать выстрелы из штурмовой винтовки и взрывы, при этом машина не выделяется в потоке транспорта. Следующий в списке - бронированный BMW 750 Li с прочными стеклами и укрепленным днищем. В этой машине заменили мотор на более мощный, а также подвеску, сцепление и руль. На третьем месте находится Cadillac Escalade ESV, у которого не только круговая броня, но и модернизированный салон. Четвертое место занял Mercedes-Benz S-Guard, который может похвастаться самой надежной броней в своем сегменте.Завершает ТОП-5 один из самых востребованных бронированных автомобилей Knight XV, который выдерживает выстрелы из любого ручного оружия, а также обладает превосходными техническими характеристиками.