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Назван ТОП-5 превращенных в «танки» обычных машин

Эксперты навали топ-5 бронированных машин, которые внешне не отличаются от обычных автомобилей. Но по уровню защищённости и прочности они не уступают танкам.

Назван ТОП-5 превращенных в «танки» обычных машин


На первом месте Lexus LS 460L, который после доработок может выдерживать выстрелы из штурмовой винтовки и взрывы, при этом машина не выделяется в потоке транспорта. Следующий в списке - бронированный BMW 750 Li с прочными стеклами и укрепленным днищем. В этой машине заменили мотор на более мощный, а также подвеску, сцепление и руль. На третьем месте находится Cadillac Escalade ESV, у которого не только круговая броня, но и модернизированный салон. Четвертое место занял Mercedes-Benz S-Guard, который может похвастаться самой надежной броней в своем сегменте.

Завершает ТОП-5 один из самых востребованных бронированных автомобилей Knight XV, который выдерживает выстрелы из любого ручного оружия, а также обладает превосходными техническими характеристиками.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 08:52
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