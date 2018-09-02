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Тимати и Анастасия Решетова удивили фанатов "жаркой" фотосессией

Тимати и Анастасия Решетова устроили фотосессию, снимки из которой опровергают слухи о скором расставании пары. Ранее модель видели в компании другого мужчины, который, как оказалось, не может и не будет конкурировать с Тимати.

Тимати и Анастасия Решетова удивили фанатов "жаркой" фотосессией


Модель Анастасия Решетова недавно была замечена на фото с другим мужчиной и своей подругой, тоже моделью. В Сети ходили слухи о том, не является ли тот молодой человек ее новым возлюбленным. Как оказалось, их с Тимати отношения в полном порядке, недавняя совместная фотосессия показывает пару в таком свете, будто они только познакомились и полюбили друг друга.

Тимати выглядит счастливым на этих фото, как впрочем, и Решетова, по заявлениям фанатов. В недавнем прошлом, новостные издания писали о том, что Тимати изменился. Якобы певец довольно долгое время был довольно замкнут. С чем бы это ни было связано, определенно можно сказать, что возлюбленная звезды не только не является причиной такого состояния, она помогает Тимати быть собой.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:20
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