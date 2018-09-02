Тимати и Анастасия Решетова удивили фанатов "жаркой" фотосессией
Тимати и Анастасия Решетова устроили фотосессию, снимки из которой опровергают слухи о скором расставании пары. Ранее модель видели в компании другого мужчины, который, как оказалось, не может и не будет конкурировать с Тимати.
Модель Анастасия Решетова недавно была замечена на фото с другим мужчиной и своей подругой, тоже моделью. В Сети ходили слухи о том, не является ли тот молодой человек ее новым возлюбленным. Как оказалось, их с Тимати отношения в полном порядке, недавняя совместная фотосессия показывает пару в таком свете, будто они только познакомились и полюбили друг друга.
Тимати выглядит счастливым на этих фото, как впрочем, и Решетова, по заявлениям фанатов. В недавнем прошлом, новостные издания писали о том, что Тимати изменился. Якобы певец довольно долгое время был довольно замкнут. С чем бы это ни было связано, определенно можно сказать, что возлюбленная звезды не только не является причиной такого состояния, она помогает Тимати быть собой.
Модель Анастасия Решетова недавно была замечена на фото с другим мужчиной и своей подругой, тоже моделью. В Сети ходили слухи о том, не является ли тот молодой человек ее новым возлюбленным. Как оказалось, их с Тимати отношения в полном порядке, недавняя совместная фотосессия показывает пару в таком свете, будто они только познакомились и полюбили друг друга.
Тимати выглядит счастливым на этих фото, как впрочем, и Решетова, по заявлениям фанатов. В недавнем прошлом, новостные издания писали о том, что Тимати изменился. Якобы певец довольно долгое время был довольно замкнут. С чем бы это ни было связано, определенно можно сказать, что возлюбленная звезды не только не является причиной такого состояния, она помогает Тимати быть собой.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:20