Тимати и Анастасия Решетова удивили фанатов "жаркой" фотосессией

Модель Анастасия Решетова недавно была замечена на фото с другим мужчиной и своей подругой, тоже моделью. В Сети ходили слухи о том, не является ли тот молодой человек ее новым возлюбленным. Как оказалось, их с Тимати отношения в полном порядке, недавняя совместная фотосессия показывает пару в таком свете, будто они только познакомились и полюбили друг друга.Тимати выглядит счастливым на этих фото, как впрочем, и Решетова, по заявлениям фанатов. В недавнем прошлом, новостные издания писали о том, что Тимати изменился. Якобы певец довольно долгое время был довольно замкнут. С чем бы это ни было связано, определенно можно сказать, что возлюбленная звезды не только не является причиной такого состояния, она помогает Тимати быть собой.