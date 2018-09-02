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В Сети появились Фото нового iPhone XS от компании Apple

Внешний вид новой модели смартфона iPhone XS от компании Apple уже показан в Сети. Купертиновцами подготовлены две версии гаджета.

В Сети появились Фото нового iPhone XS от компании Apple


Характеристики более продвинутой модели представлены дисплеем с диагональю 6,5 дюйма. Для более бюджетной версии iPhone XS разработчик предусмотрел экран 5,8 дюймов. Также, кроме стандартных версий раскрасок корпусов, Apple приняла решение дополнить разнообразие данных смартфонов золотым вариантом цвета, имеющим большую популярность у некоторых покупателей. В двух новых версиях гаджета установлены OLED-матрицы. Подробные характеристики iPhone XS будут известны 12 сентября, на официальной презентации устройства.

Также представителями Apple планируется рассекретить данные о последних моделях планшетов iPad, а также четвертой версии «умных» часов Apple Watch.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:48
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