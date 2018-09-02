Исследователь обнаружил несколько пробелов в расследовании трагедии на перевале Дятлова

По версии блогера, во время следствия было найдено 8 пар лыж, а участников, как известно, было 9. скорее всего, один из них не мог передвигаться самостоятельно. еще 1 пара лыж была найдена у склада с продуктами. Дятлов оставил раненого, и решил подняться на высоту 1079, но записи об этом пропали, чтобы не портить репутацию исследователя.Следователи хотели выставить причиной гибели туристов природную катастрофу, поэтому некоторые доказательства не соответствуют действительности, считает Дегтярев. Раненого товарища нес Семен Золотарев. Затем все члены экспедиции начали бредить и подверглись общему замерзанию, считает исследователь.Скорее всего, в стадии возбуждения члены экспедиции подрались, и некоторые из них направились в сторону леса. Затем в деле указывается на 9 участников, но найдено только 8 пар лыж, тогда как свидетель сообщает о найденных 10 парах лыж и 8 парах ботинок.