АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый период
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Исследователь обнаружил несколько пробелов в расследовании трагедии на перевале Дятлова

Исследователь Валентин Дегтярев обнаружил несколько новых фактов о трагедии на перевале Дятлова. Блогер считает, что следователи решили переиначить дело, чтобы скорее его закрыть.

Исследователь обнаружил несколько пробелов в расследовании трагедии на перевале Дятлова


По версии блогера, во время следствия было найдено 8 пар лыж, а участников, как известно, было 9. скорее всего, один из них не мог передвигаться самостоятельно. еще 1 пара лыж была найдена у склада с продуктами. Дятлов оставил раненого, и решил подняться на высоту 1079, но записи об этом пропали, чтобы не портить репутацию исследователя.

Следователи хотели выставить причиной гибели туристов природную катастрофу, поэтому некоторые доказательства не соответствуют действительности, считает Дегтярев. Раненого товарища нес Семен Золотарев. Затем все члены экспедиции начали бредить и подверглись общему замерзанию, считает исследователь.

Скорее всего, в стадии возбуждения члены экспедиции подрались, и некоторые из них направились в сторону леса. Затем в деле указывается на 9 участников, но найдено только 8 пар лыж, тогда как свидетель сообщает о найденных 10 парах лыж и 8 парах ботинок.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:24
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На YouTube появятся донаты
В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном
Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый
В Санкт-Петербурге иномарка сбила 23-летнюю
В Краснодарском крае пропала 16-летняя студентка
Тимати и Анастасия Решетова удивили фанатов
"А кто из них Вера?": Брежневу перепутали с
Ученые: Планета Нибиру летит по четкой траектории
В Уфе в ДТП в машине взорвался газовый баллон,
Назван ТОП-5 превращенных в «танки» обычных машин
Facebook запускает аналогичную YouTube
Исследователь обнаружил несколько пробелов в
Лишилась документов: Звезду «Дома-2» Марину
В Уфе мужчина сгорел заживо в своем автомобиле
Twitter предложит пользователям отписываться от
Александр Серов рассказал об отношениях с
ФАС пересмотрит подходы к формированию стоимости
Новый Jaguar I-Pace получил 22-дюймовые колёса и
Тамару Гвардцители призналась, что ее огорчает
Компания Mercedes-Benz готовится к выпуску
В 2018 году конкурс на место в российских вузах
Ученые создали гибкий планшет в виде свертка
Xiaomi выпустила оригинальный освежитель воздуха
General Motors представил новый бюджетный
Самым популярным смартфоном до 1000 долларов стал
Агутин и Варум на фоне слухов о разводе записали
Стройная Лера Кудрявцева после родов вернулась в
Blizzard выпустит крупнобюджетный экшен с
Стрим-сервис Netflix начал выкладывать второй
Голые снимки Алексея Панина на пляже наскучили
Просмотреть все новости