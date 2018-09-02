На YouTube появятся донаты

Разработчики видеохостингового сервиса YouTube активно работают над расширением возможностей монетизации контента, чтобы создать условия пользователям донатить любимым блогерам.Ключевой новинкой будет специальная кнопка для донатов, расположенная над видеороликом. Сейчас эта функция доступна лишь элитным YouTube-каналам.Кроме того, появится инструмент Super Chat for Good, с помощью которого блогеры в процессе стрима смогут собирать средства на благотворительность и проведение разных общественных мероприятий в США.