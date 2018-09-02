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В Уфе мужчина сгорел заживо в своем автомобиле

В Уфе мужчина сгорел заживо в собственном автомобиле, сообщают очевидцы. Инцидент произошел на улице Свободы, возле дома № 3, сгорел автомобиль ВАЗ-2109.

В Уфе мужчина сгорел заживо в своем автомобиле


Инцидент произошел минувшей ночью. Местные жители вызвали на место происшествия полицию, после осмотра в автомобиле было обнаружено тело мужчины.

На данный момент проводится расследование, полиция не исключает, что ВАЗ-2109 могли поджечь специально. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 07:55
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