Facebook запускает аналогичную YouTube видеоплатформу
В ближайшее время Facebook запустит видеоплатформу Watch, аналогичную YouTube. Новый сервис станет доступным пользователям по всему миру.
О скором запуске нового сервиса сообщил руководитель подразделения видео Facebook Фиджи Симо. В его сообщении говорится, что запуск новой функции назначен на 30 августа.
Фиджи Симо рассказал, что видеоплатформа Facebook Watch станет для пользователей социальной сети новым способом открыть интересные и популярные видеоролики, а также быть на связи с друзьями, поклонниками и авторами видеоматериалов.
Стоит отметить, что каждый месяц только в США видеоконтент на платформе Facebook просматривают свыше 50 млн человек.
О скором запуске нового сервиса сообщил руководитель подразделения видео Facebook Фиджи Симо. В его сообщении говорится, что запуск новой функции назначен на 30 августа.
Фиджи Симо рассказал, что видеоплатформа Facebook Watch станет для пользователей социальной сети новым способом открыть интересные и популярные видеоролики, а также быть на связи с друзьями, поклонниками и авторами видеоматериалов.
Стоит отметить, что каждый месяц только в США видеоконтент на платформе Facebook просматривают свыше 50 млн человек.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:38