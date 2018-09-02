Facebook запускает аналогичную YouTube видеоплатформу

О скором запуске нового сервиса сообщил руководитель подразделения видео Facebook Фиджи Симо. В его сообщении говорится, что запуск новой функции назначен на 30 августа.Фиджи Симо рассказал, что видеоплатформа Facebook Watch станет для пользователей социальной сети новым способом открыть интересные и популярные видеоролики, а также быть на связи с друзьями, поклонниками и авторами видеоматериалов.Стоит отметить, что каждый месяц только в США видеоконтент на платформе Facebook просматривают свыше 50 млн человек.