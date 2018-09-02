Twitter предложит пользователям отписываться от неинтересных страниц
Сервис микроблогов Twitter сейчас тестирует функцию рекомендаций, которая будет оповещать пользователей о возможности отписываться от неинтересных страниц. Об этом сообщает издание CNET.
Представители Twitter уверены, что благодаря новой опции пользователи смогут эффективнее проводить свое время в социальной сети. Кроме того, платформа теперь станет гораздо интереснее. Когда новая функция будет запущена, система предложит юзеру отписываться от тех страниц, которые он почти не посещает и с которых не делает репосты.
Стоит отметить, что число ежемесячных пользователей в Twitter во втором квартале 2018 года достигло 335 млн человек. Проводя борьбу со спамом, агрессивными и фейковыми аккаунтами, администрация сервиса каждый день блокирует свыше одного миллиона страниц.
Представители Twitter уверены, что благодаря новой опции пользователи смогут эффективнее проводить свое время в социальной сети. Кроме того, платформа теперь станет гораздо интереснее. Когда новая функция будет запущена, система предложит юзеру отписываться от тех страниц, которые он почти не посещает и с которых не делает репосты.
Стоит отметить, что число ежемесячных пользователей в Twitter во втором квартале 2018 года достигло 335 млн человек. Проводя борьбу со спамом, агрессивными и фейковыми аккаунтами, администрация сервиса каждый день блокирует свыше одного миллиона страниц.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:40