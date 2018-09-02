Александр Серов рассказал об отношениях с экс-участницей «Дома-2»

Стоит отметить, что, еще будучи участницей телепроекта «Дома-2», Дарья Друзяк не была паинькой, девушка постоянно была в центре громких обсуждений и скандалов. Выяснилось даже то, что она занималась проституцией, получив известность лишь благодаря деньгам спонсоров. Однако информация о ее сожительстве с 64-летним певцом Александром Серовым «затмила» все слухи.Дарья Друзяк призналась, что хотела выйти на новый уровень благодаря знаменитому артисту, который пообещал поспособствовать ее карьере певицы и актрисы. Однако он, по словам девушки, практически «задавил» ее, не давая свободы. В конце концов Друзяк не выдержала и устроила истерику, после которой Серов ее избил и выгнал из квартиры, в которой некогда разрешил поселиться. Оставшаяся без помощи и расстроенная экс-участница «Дома-2» даже призналась, что у них с Серовым был интим.Сам же артист поведал совершенно иную историю. Он взялся помочь красавице по просьбе друга семьи. Александр Серов действительно предоставил ей городские апартаменты и был готов оказать помощь в карьере, но выяснилось, что у Друзяк отсутствуют талант и необходимые данные. В ответ скандальная красавица разозлилась и решила распустить ложные слухи о нем.