Лишилась документов: Звезду «Дома-2» Марину Мексику ограбили в Москве

Марина Мексика стала знаменитой благодаря телепроекту «Дом-2», и это не раз помогало ей в жизни. Однако, как и у медали, у славы есть две стороны. На днях звезда телешоу стала жертвой грабителя в Москве: она лишилась паспорта и водительских прав. Экс-участница популярной телестройки рассказала, что за пропажу паспорта она заплатила штраф в размере 1500 рублей. Ну, а поскольку Марина Мексика уроженка Ростовской области, то и получать документ поедет в родные края.В своем микроблоге в социальной сети знаменитость написала, что рада приезду в родное село Развильное, где она увидит своих родных и друзей, особенно ей хотелось бы повидаться со своими одноклассниками.