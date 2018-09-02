Голые снимки Алексея Панина на пляже наскучили поклонникам

На новом «голом» снимке Алексей Панин запечатлён сидящим на камне и принимающим солнечные ванны. На его лице – широкая улыбка, а пальцами он символически изображает «сердечко». В посте к кадру артист пожелал Instagram-пользователям любви, добра и счастья.Фотография вызвала сложный спектр эмоций у фолловеров. Одни из комментаторов отметили, что такие «однотипные» снимки Алексея Панина им уже наскучили. Иные призвали актёра задуматься об этичной стороне подобных поступков и «приобрести себе плавки». Третьи похвалили артиста за позитив.