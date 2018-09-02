Агутин и Варум на фоне слухов о разводе записали совместный трек
Леонид Агутин и Анжелика Варум опровергли слухи о разводе, появившись на съемках телепрограммы «Субботний вечер» и продемонстрировав семейную идиллию. Пара записала совместный трек «На паузе», премьера которого состоится в ближайший вторник, 4 сентября, в рамках открытия «Новой волны».
Леонид Агутин отметил, что песню написала его супруга и почти самостоятельно её исполнила, он же лишь немного подпевал. «Но, думаю, трек всё равно назовут дуэтом», – поделился мнением артист, добавив, что работа по созданию видеоклипа к музкомпозиции уже началась.
Выходом в свет Леонид Агутин и Анжелика Варум опровергли слухи о разрыве отношений якобы из-за любовной связи музыканта с участницей «Голоса». Исполнитель уже отрицал эту информацию, а теперь, наглядно продемонстрировав, что у него в отношениях с Анжеликой Варум всё замечательно, успокоил многих поклонников, которые переживали из-за возможного развода звёздных супругов.
Леонид Агутин отметил, что песню написала его супруга и почти самостоятельно её исполнила, он же лишь немного подпевал. «Но, думаю, трек всё равно назовут дуэтом», – поделился мнением артист, добавив, что работа по созданию видеоклипа к музкомпозиции уже началась.
Выходом в свет Леонид Агутин и Анжелика Варум опровергли слухи о разрыве отношений якобы из-за любовной связи музыканта с участницей «Голоса». Исполнитель уже отрицал эту информацию, а теперь, наглядно продемонстрировав, что у него в отношениях с Анжеликой Варум всё замечательно, успокоил многих поклонников, которые переживали из-за возможного развода звёздных супругов.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:32