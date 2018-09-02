General Motors представил новый бюджетный внедорожник
Разработчики компании General Motors представили новый бюджетный внедорожник Baojun E200, созданный совместно с SAIC и Wuling. В Сети были опубликованы снимки автомобиля.
Габариты модели составляют 2497х1526х1616 мм при 1600 мм колесной базы. Эксперты отмечают необычный дизайн кроссовера, выполненный в футуристическом стиле. В салоне установлена виртуальная приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
Электрокар работает от двигателя мощностью 39 лошадиных сил. Максимальная скорость Baojun E200 составляет 100 километров в час, а запас хода равен 210 километрам.
Стоимость автомобиля составляет 70 тысяч юаней (примерно 10 тысяч долларов). Модель появится у дилеров на китайском рынке уже в текущем месяце. Эксперты отмечают, что это не самый доступный автомобиль в линейке электрокаров в модельном ряду General Motors. До этого начались продажи General Motors, который стоит 5,3 тысячи долларов.
Габариты модели составляют 2497х1526х1616 мм при 1600 мм колесной базы. Эксперты отмечают необычный дизайн кроссовера, выполненный в футуристическом стиле. В салоне установлена виртуальная приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
Электрокар работает от двигателя мощностью 39 лошадиных сил. Максимальная скорость Baojun E200 составляет 100 километров в час, а запас хода равен 210 километрам.
Стоимость автомобиля составляет 70 тысяч юаней (примерно 10 тысяч долларов). Модель появится у дилеров на китайском рынке уже в текущем месяце. Эксперты отмечают, что это не самый доступный автомобиль в линейке электрокаров в модельном ряду General Motors. До этого начались продажи General Motors, который стоит 5,3 тысячи долларов.
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:31