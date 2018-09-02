General Motors представил новый бюджетный внедорожник

Габариты модели составляют 2497х1526х1616 мм при 1600 мм колесной базы. Эксперты отмечают необычный дизайн кроссовера, выполненный в футуристическом стиле. В салоне установлена виртуальная приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.Электрокар работает от двигателя мощностью 39 лошадиных сил. Максимальная скорость Baojun E200 составляет 100 километров в час, а запас хода равен 210 километрам.Стоимость автомобиля составляет 70 тысяч юаней (примерно 10 тысяч долларов). Модель появится у дилеров на китайском рынке уже в текущем месяце. Эксперты отмечают, что это не самый доступный автомобиль в линейке электрокаров в модельном ряду General Motors. До этого начались продажи General Motors, который стоит 5,3 тысячи долларов.