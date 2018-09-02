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Ученые создали гибкий планшет в виде свертка

Канадские ученые из Университета Куинс в Кингстоне (Queen's University) создали гибкий планшет MagicScroll в виде свертка. Устройство можно использовать в нескольких режимов и одновременно совмещать функции планшета и смартфона. Это стало возможным благодаря внедрению гибкого дисплея.

Ученые создали гибкий планшет в виде свертка


Планшетный компьютер имеет экран диагональю 7,5 дюймов с разрешением 2К. Планшет накручивается на цилиндр, напечатанный на 3D-принтере. Ключевые компоненты расположены внутри данного цилиндра. Пользователь может использовать гаджет для разговоров, держа его как телефонную трубку, просматривать контент при помощи вращающегося колеса или раскрывать дисплей для того, чтобы увидеть больше информации.



Инженер Рол Вертегаал рассказывает, что их целью является создание планшета размером с обычную ручку, чтобы его можно было хранить в кармане. Он отметил, что дисплеи не обязательно должны быть плоскими, а экраном в будущем будет выступать любая поверхность.

 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:32
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