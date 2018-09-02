Компания Mercedes-Benz готовится к выпуску новинки A-Class W 177

Так, инженеры усилят каркас кузова и сделают его более современным. Также часть деталей будет заменена на алюминиевые, это позволит увеличить объем багажника автомобиля.Пользователям предложат также приобрести обновленный A-Class W 177 с полным приводом и продвинутыми опциями, среди которых будет наличествовать автопилот, позволяющий в автономном режиме удерживать установленную дистанцию между автомобилями на дороге.