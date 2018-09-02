Компания Mercedes-Benz готовится к выпуску новинки A-Class W 177
Компания Mercedes в этом году намерена выпустить переработанную версию автомобиля A-Class W 177 с многочисленными продвинутыми опциями.
Так, инженеры усилят каркас кузова и сделают его более современным. Также часть деталей будет заменена на алюминиевые, это позволит увеличить объем багажника автомобиля.
Пользователям предложат также приобрести обновленный A-Class W 177 с полным приводом и продвинутыми опциями, среди которых будет наличествовать автопилот, позволяющий в автономном режиме удерживать установленную дистанцию между автомобилями на дороге.
Так, инженеры усилят каркас кузова и сделают его более современным. Также часть деталей будет заменена на алюминиевые, это позволит увеличить объем багажника автомобиля.
Пользователям предложат также приобрести обновленный A-Class W 177 с полным приводом и продвинутыми опциями, среди которых будет наличествовать автопилот, позволяющий в автономном режиме удерживать установленную дистанцию между автомобилями на дороге.
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Добавил: Сергей Сегодня, 05:30