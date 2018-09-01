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Новый Cadillac Escalade 2018 станет более элитным

Автоконцерн General Motors заявил, что сделает новый Cadillac Escalade 2018 года более элитным. Модели очередной линейки получат ряд новшеств, касающихся исключительно техоснащения.

Новый Cadillac Escalade 2018 станет более элитным


Разработчики сделают упор в выпуске новых Cadillac Escalade на современные опции и технические возможности. Так, модели 2018 года будут оснащены последними системами мультимедиа, фирменными пакетами безопасности, прогрессивными системами круиз-контроля, усовершенствованным LED-освещением, системой подогрева и охлаждения колёс. На выбор покупателя предложат диски 20 и 22R. В линейку добавят комплектацию с мотором V8 на 6,2 литра и 409 «лошадей» и 10-ступенчатым «автоматом».

Дизайн новых Cadillac Escalade производитель изменять не намерен. В компании полагают, что роскошный облик и комфортабельность салона автомодели не имеют нареканий.

 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:44
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