Новый Cadillac Escalade 2018 станет более элитным
Автоконцерн General Motors заявил, что сделает новый Cadillac Escalade 2018 года более элитным. Модели очередной линейки получат ряд новшеств, касающихся исключительно техоснащения.
Разработчики сделают упор в выпуске новых Cadillac Escalade на современные опции и технические возможности. Так, модели 2018 года будут оснащены последними системами мультимедиа, фирменными пакетами безопасности, прогрессивными системами круиз-контроля, усовершенствованным LED-освещением, системой подогрева и охлаждения колёс. На выбор покупателя предложат диски 20 и 22R. В линейку добавят комплектацию с мотором V8 на 6,2 литра и 409 «лошадей» и 10-ступенчатым «автоматом».
Дизайн новых Cadillac Escalade производитель изменять не намерен. В компании полагают, что роскошный облик и комфортабельность салона автомодели не имеют нареканий.
Разработчики сделают упор в выпуске новых Cadillac Escalade на современные опции и технические возможности. Так, модели 2018 года будут оснащены последними системами мультимедиа, фирменными пакетами безопасности, прогрессивными системами круиз-контроля, усовершенствованным LED-освещением, системой подогрева и охлаждения колёс. На выбор покупателя предложат диски 20 и 22R. В линейку добавят комплектацию с мотором V8 на 6,2 литра и 409 «лошадей» и 10-ступенчатым «автоматом».
Дизайн новых Cadillac Escalade производитель изменять не намерен. В компании полагают, что роскошный облик и комфортабельность салона автомодели не имеют нареканий.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:44