Новый Cadillac Escalade 2018 станет более элитным

Разработчики сделают упор в выпуске новых Cadillac Escalade на современные опции и технические возможности. Так, модели 2018 года будут оснащены последними системами мультимедиа, фирменными пакетами безопасности, прогрессивными системами круиз-контроля, усовершенствованным LED-освещением, системой подогрева и охлаждения колёс. На выбор покупателя предложат диски 20 и 22R. В линейку добавят комплектацию с мотором V8 на 6,2 литра и 409 «лошадей» и 10-ступенчатым «автоматом».Дизайн новых Cadillac Escalade производитель изменять не намерен. В компании полагают, что роскошный облик и комфортабельность салона автомодели не имеют нареканий.