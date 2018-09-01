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В Петербурге почтили память Кобзона и Захарченко

Сегодня в Санкт-Петербурге в студии докфильмов Лендок почтили память Иосифа Кобзона и убитого вчера террористами главы ДНР Александра Захарченко. После возложения цветов к портретам героев прошла демонстрация киноленты «Добровольцы», посвященной ополченцам-добровольцам Донбасса.

В Петербурге почтили память Кобзона и Захарченко


В фильме рассказывается на примере одного из людей, как сохраняется память о добровольцах, погибших во время гражданской войны, по украинской версии АТО, на Донбассе.

фото взято с портала 78.ru

 
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Политика
Добавил: Сергей Вчера, 23:30
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