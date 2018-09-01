Alcatel 3T 8 стал одним из первых в мире планшетов на платформе Android Go

На данный момент полной спецификации Alcatel 3T 8 нет, тем не менее, известно, что он будет обладать 8-дюймовым экраном и встроенной памятью на 16 Гб. Емкость аккумулятора составит 4080 мАч. Пользователям будет предлагаться приобрести сразу с девайсом Bluetooth-клавиатуру. Ориентировочная стоимость новинки – 140 долларов.Согласно расчетам, сделанным компанией IDC, за второй квартал нынешнего года во всем мире приобрели около 33 миллионов планшетов, это на 14% аналогичного показателя прошлого года.