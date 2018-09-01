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Alcatel 3T 8 стал одним из первых в мире планшетов на платформе Android Go

На берлинской выставке IFA-2018 представлен один из первых планшетов на операционной системе Android Oreo Go Edition от компании TCL Alcatel 3T 8. Данная ОС ориентирована на использование в маломощных устройствах, выпускаемых для развивающихся рынков.

Alcatel 3T 8 стал одним из первых в мире планшетов на платформе Android Go


На данный момент полной спецификации Alcatel 3T 8 нет, тем не менее, известно, что он будет обладать 8-дюймовым экраном и встроенной памятью на 16 Гб. Емкость аккумулятора составит 4080 мАч. Пользователям будет предлагаться приобрести сразу с девайсом Bluetooth-клавиатуру. Ориентировочная стоимость новинки – 140 долларов.

Согласно расчетам, сделанным компанией IDC, за второй квартал нынешнего года во всем мире приобрели около 33 миллионов планшетов, это на 14% аналогичного показателя прошлого года.

 
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Технологии
Добавил: Сергей Сегодня, 22:30
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