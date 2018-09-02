Новый Jaguar I-Pace получил 22-дюймовые колёса и систему ИИ





Разработчики не стали менять в машине фары и радиаторную решётку, сделав их идентичными таковым предшественников. Отличительными особенностями стали 22-дюймовые колёса, более высокая линия багажного отсека с кнопкой внизу крышки и дверца электробака, размещённая создателями автомодели на передней части нового Jaguar I-Pace. Электрокроссовер оснащён батареей на 90 киловатт, для полной зарядки от домашней розетки требующей всего 7 часов. В перечень техоснащения Jaguar I-Pace входит пневмоподвеска, позволяющая изменять высоту электрокроссовера на 9 см.В салоне Jaguar I-Race, отделанном высококачественными материалами, достаточно просторно. Панель приборов включает в себя многофункциональный экран мультимедиа, важной опцией которого является ИИ – искусственный интеллект. За подогрев кресел и климат контроль отвечает отдельный дисплей. На лобовом стекле имеется проекционный экран для отображения, наряду с информацией с приборной панели, сведений навигационной системы. Всё это позволит Jaguar I-Race преодолевать без участия человека даже неровные участки автодороги.