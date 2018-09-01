На берегу Андаманского моря найден «корабль-призрак»

Водоизмещение судна составляет 26,5 тысяч тонн и длина 177 метров. Корабль обнаружили местные рыбаки и забрались на борт, но не увидели там ни одного человека. Также там отсутствовал груз. Депутат Не Уин Янгона заявил, что власти не понимают, каким образом такой большой корабль появился в водах Мьянмы.В последний раз Sam Ratulangi PB 1600 видели возле Тайваня в 2009 году. Тогда корабль плавал под флагом Малайзии. Местные власти считают, что экипаж покинул судно недавно. Владелец корабля устанавливается.