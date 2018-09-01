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На берегу Андаманского моря найден «корабль-призрак»

На берегу Андаманского моря у берегов Мьянмы найден «корабль-призрак». На мель в нескольких километрах от суши сел сухогруз Sam Ratulangi PB 1600.

На берегу Андаманского моря найден «корабль-призрак»


Водоизмещение судна составляет 26,5 тысяч тонн и длина 177 метров. Корабль обнаружили местные рыбаки и забрались на борт, но не увидели там ни одного человека. Также там отсутствовал груз. Депутат Не Уин Янгона заявил, что власти не понимают, каким образом такой большой корабль появился в водах Мьянмы.

В последний раз Sam Ratulangi PB 1600 видели возле Тайваня в 2009 году. Тогда корабль плавал под флагом Малайзии. Местные власти считают, что экипаж покинул судно недавно. Владелец корабля устанавливается.

 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:07
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