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Blizzard выпустит крупнобюджетный экшен с открытым миром

Компания Blizzard опубликовала вакансию, в которой пользователи нашли намек на новый проект. По их словам, разработчики выпустят крупнобюджетный экшен с открытым миром.

Blizzard выпустит крупнобюджетный экшен с открытым миром


Для работы над проектом Blizzard требуется сотрудник, создающий убедительные проработанные декорации для современных ААА-проектов и продемонстрировавший мастерство в проектировании хорошего дизайна уровней. Преимуществом кандидата станет опыт работы с ритмом игры и повествование через окружение, а также любовь к экшенам.

Вероятнее всего данная игра выйдет не скоро, поскольку находится на раннем этапе разработки. Отмечается, что это пятый неанонсированный проект студии. Два из них представляют собой мобильные игры, новая часть Diablo, и соревновательный шутер от первого лица с животными и транспортом (вероятнее всего речь идет о новой сюжетной кампании Overwatch).

Эксперты не берутся судить, будет ли новая игра основываться на уже существующей вселенной студии или станет самостоятельной боевой единицей.

 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:31
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