Blizzard выпустит крупнобюджетный экшен с открытым миром

Для работы над проектом Blizzard требуется сотрудник, создающий убедительные проработанные декорации для современных ААА-проектов и продемонстрировавший мастерство в проектировании хорошего дизайна уровней. Преимуществом кандидата станет опыт работы с ритмом игры и повествование через окружение, а также любовь к экшенам.Вероятнее всего данная игра выйдет не скоро, поскольку находится на раннем этапе разработки. Отмечается, что это пятый неанонсированный проект студии. Два из них представляют собой мобильные игры, новая часть Diablo, и соревновательный шутер от первого лица с животными и транспортом (вероятнее всего речь идет о новой сюжетной кампании Overwatch).Эксперты не берутся судить, будет ли новая игра основываться на уже существующей вселенной студии или станет самостоятельной боевой единицей.