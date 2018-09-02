Blizzard выпустит крупнобюджетный экшен с открытым миром
Компания Blizzard опубликовала вакансию, в которой пользователи нашли намек на новый проект. По их словам, разработчики выпустят крупнобюджетный экшен с открытым миром.
Для работы над проектом Blizzard требуется сотрудник, создающий убедительные проработанные декорации для современных ААА-проектов и продемонстрировавший мастерство в проектировании хорошего дизайна уровней. Преимуществом кандидата станет опыт работы с ритмом игры и повествование через окружение, а также любовь к экшенам.
Вероятнее всего данная игра выйдет не скоро, поскольку находится на раннем этапе разработки. Отмечается, что это пятый неанонсированный проект студии. Два из них представляют собой мобильные игры, новая часть Diablo, и соревновательный шутер от первого лица с животными и транспортом (вероятнее всего речь идет о новой сюжетной кампании Overwatch).
Эксперты не берутся судить, будет ли новая игра основываться на уже существующей вселенной студии или станет самостоятельной боевой единицей.
Для работы над проектом Blizzard требуется сотрудник, создающий убедительные проработанные декорации для современных ААА-проектов и продемонстрировавший мастерство в проектировании хорошего дизайна уровней. Преимуществом кандидата станет опыт работы с ритмом игры и повествование через окружение, а также любовь к экшенам.
Вероятнее всего данная игра выйдет не скоро, поскольку находится на раннем этапе разработки. Отмечается, что это пятый неанонсированный проект студии. Два из них представляют собой мобильные игры, новая часть Diablo, и соревновательный шутер от первого лица с животными и транспортом (вероятнее всего речь идет о новой сюжетной кампании Overwatch).
Эксперты не берутся судить, будет ли новая игра основываться на уже существующей вселенной студии или станет самостоятельной боевой единицей.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:31