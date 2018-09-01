Ничего нового: Ford представил в Чэнду обновленный внедорожник Лгпф

На мотор-шоу в Чэнду компания Ford представила новую вариацию внедорожника Kuga. Он немного отличается внешним видом от европейского варианта Kuga Vignale.Главная разница – наличие хромированных вставок на багажнике автомобиля, а также затемненных фар головного цвета. Салон оснастили вертикальной сенсорной панелью. В техническом плане не произошло изменений. Ford Kuga комплектуется 1,5 или 2-литровым мотором с шестискоростной АКПП. Ожидается, что в продаже он будет доступен как в полноприводном, так и переднеприводном варианте.