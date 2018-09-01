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McLaren не выпустит электрокар раньше 2025 года

Исполнительный директор McLaren Майк Флюитт заявил, что компания не будет выпускать электрокары раньше 2025 года. Это связано с отсталостью технологий, а именно батарей.

McLaren не выпустит электрокар раньше 2025 года


По словам Флюитта, аккумулятор должен выдерживать минимум 30 минут работы на треке при условии полной отдачи. Однако современные предложения не могут достигнуть этого, и производители не будут выпускать суперкары не обладающие полным возможностям. По мнению британских инженеров, технологического прорыва удастся добиться лишь через семь лет.

Несмотря на пессимистические прогнозы относительно батарей, экологические нормы заставляют компанию внедрять электрификацию. По этой причине все модели McLaren к 2025 году будут оснащены гибридной силовой установкой.

 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:29
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