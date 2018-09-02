Тамару Гвардцители призналась, что ее огорчает ситуация на современной эстраде

Гвардцители считает, что только серьезные и талантливые артисты могут держаться на высоком уровне популярности, а те, кто «пробил» дорогу на сцену крупной суммой денег, никогда не запомнятся публике. Их известность заканчивается очень быстро.Певица уверена, что государство должно следить за музыкальным уровнем и культурой страны. Новые имена это хорошо, но имя имени рознь. Народная артистка не считает себя пессимистом, но нынешняя ситуация возмущает певицу. По ее мнению, только талант сможет удержать исполнителя на волнах популярности, вызвать признание и любовь слушателей.Сама Гвардцители получила всеобщую славу и любовь поклонников, будучи еще молодой. Например, звание Народной артистки Грузии она получила уже в возрасте 29 лет, а Народной артисткой России певица стала в 2004 году.