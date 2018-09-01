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В Чехии из-за рекордной жары и засухи на дне Эльбы обнажились «голодные камни»

В Чехии рекордная жара и засуха привели к тому, что уровень воды в Эльбе снизилось на полтора метра, и судоходство было временно закрыто. Кроме того, на дне реки обнажились «голодные камни», которые видны в районе города Дечин.

В Чехии из-за рекордной жары и засухи на дне Эльбы обнажились «голодные камни»


«Голодные камни» представляют собой огромные валуны, на которых выбиты старинные надписи с предупреждением опасности неурожая и голодной зимы. До этого объекты были видны несколько десятилетий назад. Директор местного музея Властимил Пажоурек рассказывает, что самая знаменитая надпись была сделана в 1904 году. Предприниматель Франц Мейер в своем баре продавал открытки с надписями с «голодных камней», которые пользовались большой популярностью у коллекционеров. Одна из них гласила: «Плачь, если увидишь меня».

Самая старая надпись датирована началом XVII века. Крестьяне, жившие здесь несколько веков назад, очень боялись засухи, поскольку неурожай грозил голодной зимой. Теперь данные камни являются лишь памятниками истории.

 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:30
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