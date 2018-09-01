В Чехии из-за рекордной жары и засухи на дне Эльбы обнажились «голодные камни»

«Голодные камни» представляют собой огромные валуны, на которых выбиты старинные надписи с предупреждением опасности неурожая и голодной зимы. До этого объекты были видны несколько десятилетий назад. Директор местного музея Властимил Пажоурек рассказывает, что самая знаменитая надпись была сделана в 1904 году. Предприниматель Франц Мейер в своем баре продавал открытки с надписями с «голодных камней», которые пользовались большой популярностью у коллекционеров. Одна из них гласила: «Плачь, если увидишь меня».Самая старая надпись датирована началом XVII века. Крестьяне, жившие здесь несколько веков назад, очень боялись засухи, поскольку неурожай грозил голодной зимой. Теперь данные камни являются лишь памятниками истории.