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В 2018 году конкурс на место в российских вузах составил 9 человек на место – Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о результатах приемной комиссии 2018 на встрече с первокурсниками в МГУ. В этом году конкурс составил чуть более девяти студентов на место.

В 2018 году конкурс на место в российских вузах составил 9 человек на место – Голикова


Татьяна Голикова подчеркнула, что в этом году подача документов на медицинские факультеты побила все рекорды, вслед за медиками пошли инженеры, а за ними - будущие педагоги. Что очень порадовало вице-премьера, ведь те воспитывают будущее общество страны.

Средний балл по результатам ЕГЭ составил 69,1, это на 0,9 балла выше прошлогоднего показателя. Желающие поступить в МГУ показали результат в 87,5 балла.

Также у государства в планах выделить 747,6 млрд рублей на проект под названием «Образование» - заявила Голикова.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:05
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