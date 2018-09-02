В 2018 году конкурс на место в российских вузах составил 9 человек на место – Голикова

Татьяна Голикова подчеркнула, что в этом году подача документов на медицинские факультеты побила все рекорды, вслед за медиками пошли инженеры, а за ними - будущие педагоги. Что очень порадовало вице-премьера, ведь те воспитывают будущее общество страны.Средний балл по результатам ЕГЭ составил 69,1, это на 0,9 балла выше прошлогоднего показателя. Желающие поступить в МГУ показали результат в 87,5 балла.Также у государства в планах выделить 747,6 млрд рублей на проект под названием «Образование» - заявила Голикова.