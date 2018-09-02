Xiaomi выпустила оригинальный освежитель воздуха для автомобилей

В Youpin объединены сторонние производителя, входящие в экосистему Xiaomi. Освежителем воздуха занимались специалисты стартапа Shanghai Shuo Mi Technology, специализирующиеся на чехлах для смартфонов и кабелях. Прибор крепится к вентиляционной системе и оснащен функцией ароматерапии. Для запаха используются растительные экстракты без спирта, которые безопасны для большинства потребителей, в том числе детей и беременных женщин. Водитель может сам контролировать насыщенность аромата и отключать освежитель.Устройство находится в алюминиевом корпусе и имеет меньше 9 сантиметров в длину. Также покупатель может выбрать лимонный, оливковый и апельсиновый сменные картриджи. Стоимость освежителя составляет 9 долларов.