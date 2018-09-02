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Xiaomi выпустила оригинальный освежитель воздуха для автомобилей

Китайские разработчики компании Xiaomi продолжают расширять линейку продуктов платформы Youpin (ранее известная как MiJia). Теперь они выпустили освежитель воздуха для автомобилей.

Xiaomi выпустила оригинальный освежитель воздуха для автомобилей


В Youpin объединены сторонние производителя, входящие в экосистему Xiaomi. Освежителем воздуха занимались специалисты стартапа Shanghai Shuo Mi Technology, специализирующиеся на чехлах для смартфонов и кабелях. Прибор крепится к вентиляционной системе и оснащен функцией ароматерапии. Для запаха используются растительные экстракты без спирта, которые безопасны для большинства потребителей, в том числе детей и беременных женщин. Водитель может сам контролировать насыщенность аромата и отключать освежитель.

Устройство находится в алюминиевом корпусе и имеет меньше 9 сантиметров в длину. Также покупатель может выбрать лимонный, оливковый и апельсиновый сменные картриджи. Стоимость освежителя составляет 9 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:01
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