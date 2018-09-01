В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка пожаловалась воспитательнице на отца-педофила
Одна из воспитательниц детского сада Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что маленькая воспитанница рассказала о сексуальных издевательствах над ней со стороны родного отца. Ведется проверка.
Полицейские приступили к расследованию. Им предстоит проверить, правда ли 37-летний отец в отношении своей 4-летней дочери совершал действия сексуального характера.
Полицейские приступили к расследованию. Им предстоит проверить, правда ли 37-летний отец в отношении своей 4-летней дочери совершал действия сексуального характера.
Происшествия
Добавил: Сергей Сегодня, 17:54