В Самарской области в массовом ДТП погибли 5 человек
На одной из трасс Самарской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни 5 человек. По факту аварии ведется проверка.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, по предварительной информации, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым Volvo. После этого в легковушку сзади врезалась другая машина, а Volvo отлетел в Mitsubishi. В результате ДТП 5 человек получили смертельные ранения, остальные пострадавшие оперативно отправлены в ближайшую больницу.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, по предварительной информации, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым Volvo. После этого в легковушку сзади врезалась другая машина, а Volvo отлетел в Mitsubishi. В результате ДТП 5 человек получили смертельные ранения, остальные пострадавшие оперативно отправлены в ближайшую больницу.
Происшествия
Добавил: Сергей Сегодня, 17:35