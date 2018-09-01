В Самарской области в массовом ДТП погибли 5 человек

Как сообщили в ГУ МВД по региону, по предварительной информации, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым Volvo. После этого в легковушку сзади врезалась другая машина, а Volvo отлетел в Mitsubishi. В результате ДТП 5 человек получили смертельные ранения, остальные пострадавшие оперативно отправлены в ближайшую больницу.