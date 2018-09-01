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В Самарской области в массовом ДТП погибли 5 человек

На одной из трасс Самарской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни 5 человек. По факту аварии ведется проверка.

В Самарской области в массовом ДТП погибли 5 человек


Как сообщили в ГУ МВД по региону, по предварительной информации, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым Volvo. После этого в легковушку сзади врезалась другая машина, а Volvo отлетел в Mitsubishi. В результате ДТП 5 человек получили смертельные ранения, остальные пострадавшие оперативно отправлены в ближайшую больницу.

 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сегодня, 17:35
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