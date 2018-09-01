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В Средиземное море зашла атомная подводная лодка США

В Средиземное море в порт Гибралтар зашла атомная подводная лодка ВМС США USS Newport News типа «Лос-Анджелес». Субмарина оснащена крылатыми ракетами типа Tomahawk.

В Средиземное море зашла атомная подводная лодка США


Лодка прибыла в средиземноморский регион в четверг, 30 августа. По словам экспертов, в последний раз, когда американская подлодка заходила в Средиземное море, она осуществила атаку на правительственные войска Сирии. В Пентагоне отметили, что заход в Гибралтар является техническим и был запланирован заранее.

По словам руководителя Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, проблема заключается не в одной подлодке, а в политике США в целом. Он отметил, что Соединенные штаты имеют большое количество баз и кораблей ВМС в данному регионе. Поэтому сложно однозначно сказать, какой визит считать запланированным, а какой нет.

 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:10
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