В Средиземное море зашла атомная подводная лодка США

Лодка прибыла в средиземноморский регион в четверг, 30 августа. По словам экспертов, в последний раз, когда американская подлодка заходила в Средиземное море, она осуществила атаку на правительственные войска Сирии. В Пентагоне отметили, что заход в Гибралтар является техническим и был запланирован заранее.По словам руководителя Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, проблема заключается не в одной подлодке, а в политике США в целом. Он отметил, что Соединенные штаты имеют большое количество баз и кораблей ВМС в данному регионе. Поэтому сложно однозначно сказать, какой визит считать запланированным, а какой нет.