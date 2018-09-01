В Воронеже из-за сломавшейся конструкции травмировались три артиста цирка

Отмечается, что во время выступления, примерно в 13-15 по московскому времени, неожиданно часть конструкции сломалась и упала на арену, где в это время показывался номер с лошадьми. Дополнительно отмечается, что никто из зрителей не пострадал, а само шоу приостановилось на пол часа для ликвидации последствий аварии.В больнице подтвердили поступление туда артистов.