Самым популярным смартфоном до 1000 долларов стал Samsung Galaxy Note 9

Авторы исследования отмечают, что большинство респондентов остановили свой выбор на iPhone X, Samsung Galaxy Note 9, а также Sony Xperia XZ2 Premium, которые набрали более 85% голосов и забрали себе три первых места. За Samsung Galaxy Note 9 свои голоса оставили 58,05% опрошенных. На втором месте оказался Apple iPhone X (26,54%). «Бронза» досталась Sony Xperia XZ2 Premium с 6,23% голосов.