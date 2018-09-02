АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Самым популярным смартфоном до 1000 долларов стал Samsung Galaxy Note 9

В США провели опрос, во время которого был назван самый популярный смартфон стоимостью до 1000 долларов. Рейтинг возглавил Samsung Galaxy Note 9.

Самым популярным смартфоном до 1000 долларов стал Samsung Galaxy Note 9


Авторы исследования отмечают, что большинство респондентов остановили свой выбор на iPhone X, Samsung Galaxy Note 9, а также Sony Xperia XZ2 Premium, которые набрали более 85% голосов и забрали себе три первых места. За Samsung Galaxy Note 9 свои голоса оставили 58,05% опрошенных. На втором месте оказался Apple iPhone X (26,54%). «Бронза» досталась Sony Xperia XZ2 Premium с 6,23% голосов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
General Motors представил новый бюджетный
Самым популярным смартфоном до 1000 долларов стал
Агутин и Варум на фоне слухов о разводе записали
Стройная Лера Кудрявцева после родов вернулась в
Blizzard выпустит крупнобюджетный экшен с
Стрим-сервис Netflix начал выкладывать второй
Голые снимки Алексея Панина на пляже наскучили
Ученые: Женщинам важнее иммунитет мужчины, чем
В Петербурге почтили память Кобзона и Захарченко
Андрей Макаревич вспомнил о совете Кобзона
Alcatel 3T 8 стал одним из первых в мире
Разработчики Mozilla Firefox создадут
Ничего нового: Ford представил в Чэнду
На автосалоне в Чэнду представлен седан
В Чехии из-за рекордной жары и засухи на дне
Geely и Volvo в Чэнду презентовали серийный седан
Новый Cadillac Escalade 2018 станет более элитным
Стала известна стоимость обновленной Lada Granta
На берегу Андаманского моря найден
Генетики пояснили процесс выработки маком морфина
McLaren не выпустит электрокар раньше 2025 года
В Средиземное море зашла атомная подводная лодка
В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка пожаловалась
В Самарской области в массовом ДТП погибли 5
В Воронеже из-за сломавшейся конструкции
На Кубани в ДТП с туристическим микроавтобусом
Мессенджер Line получит собственную криптовалюту
Голикова: В России может появиться новый вид
Прощание с Кобзоном перенесли на два часа назад
В Москве второй раз за месяц нашли чемодан с
Просмотреть все новости