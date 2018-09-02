Самым популярным смартфоном до 1000 долларов стал Samsung Galaxy Note 9
В США провели опрос, во время которого был назван самый популярный смартфон стоимостью до 1000 долларов. Рейтинг возглавил Samsung Galaxy Note 9.
Авторы исследования отмечают, что большинство респондентов остановили свой выбор на iPhone X, Samsung Galaxy Note 9, а также Sony Xperia XZ2 Premium, которые набрали более 85% голосов и забрали себе три первых места. За Samsung Galaxy Note 9 свои голоса оставили 58,05% опрошенных. На втором месте оказался Apple iPhone X (26,54%). «Бронза» досталась Sony Xperia XZ2 Premium с 6,23% голосов.
Авторы исследования отмечают, что большинство респондентов остановили свой выбор на iPhone X, Samsung Galaxy Note 9, а также Sony Xperia XZ2 Premium, которые набрали более 85% голосов и забрали себе три первых места. За Samsung Galaxy Note 9 свои голоса оставили 58,05% опрошенных. На втором месте оказался Apple iPhone X (26,54%). «Бронза» досталась Sony Xperia XZ2 Premium с 6,23% голосов.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:01