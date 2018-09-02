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Стройная Лера Кудрявцева после родов вернулась в студию "НТВ"

Стройная 47-летняя Лера Кудрявцева через 3 недели после родов вернулась в студию "НТВ". Поклонники телеведущей удивились, как ей удалось сохранить великолепную фигуру.

Стройная Лера Кудрявцева после родов вернулась в студию "НТВ"

Родившая ребёнка хоккеисту Игорю Макарову Кудрявцева вновь приступила к работе на телевидении. Коллеги по студии преподнесли ей розовый торт, который венчает фигурка пупса. В эфире передачи "Звёзды сошлись" ведущая отведала угощение и рассказала о первых неделях после родов. Друзья Кудрявцевой не смогли не упомянуть, какой стройной она осталась, ведь уже сейчас знаменитость позволяет себе надевать приталенные женственные костюмы.

Пока фанаты интересуются секретом идеальной фигуры ведущей, хейтеры сделали предположение, что последняя вовсе и не рожала. Поскольку в блоге Instagram Кудрявцевой не найти фото с большим животом, да и возраст её не самый подходящий для вынашивания малыша, скептики считают, что речь идёт о суррогатном материнстве.

Между тем звёздная мама устроила фотосессию новорождённой дочери, однако снимки пока не выложила.

"Долго думала, стоит ли делать малышке фотосессию, но посмотрела на работы фотографов, и сомнения отпали. Никогда не думала, что снимать дочку мы будем всё время во сне", - пишет блогерша.

 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 02:02
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