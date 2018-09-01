На автосалоне в Чэнду представлен седан Rolls-Royce Phantom с перегородкой в салоне

Отмечается, что перегородкой является «умное стекло», которое способно менять свою прозрачность в зависимости от предпочтения пассажиров. Для связи с водителем, при закрытой переборке, используется специальная система. Также есть лоток, позволяющий передавать предметы с передних на задние сидения и наоборот.В салоне также установлена развлекательная система с 12-дюймовыми мониторами, которые интегрированы в систему управления Phantom.Данный автомобиль был также показан еще летом прошлого года. В качестве двигателя используется 571-сильный мотор объемом 6,75-литра.