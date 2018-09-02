Стрим-сервис Netflix начал выкладывать второй сезон сериала «Озарк»

Сюжет сериала рассказывает зрителю о жизненных трудностях главного героя. Он вынужден покинуть родной город из-за больших долгов и перебраться в маленький город под названием «Озарк». Однако и здесь героя не перестают преследовать проблемы, из-за того, что тот связался с одним из наркокартелей города, неприятности у него не убавляются.Во втором сезоне продюсеры прогнозируют выход 10 эпизодов. Выход первой серии второго сезона назначен на 31 августа.