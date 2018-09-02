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Стрим-сервис Netflix начал выкладывать второй сезон сериала «Озарк»

Американская компания Netflix опубликовала второй сезон культового сериала «Озарк». Трейлер появился в начале августа.

Стрим-сервис Netflix начал выкладывать второй сезон сериала «Озарк»


Сюжет сериала рассказывает зрителю о жизненных трудностях главного героя. Он вынужден покинуть родной город из-за больших долгов и перебраться в маленький город под названием «Озарк». Однако и здесь героя не перестают преследовать проблемы, из-за того, что тот связался с одним из наркокартелей города, неприятности у него не убавляются.

Во втором сезоне продюсеры прогнозируют выход 10 эпизодов. Выход первой серии второго сезона назначен на 31 августа.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:02
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