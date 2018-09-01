Ученые: Женщинам важнее иммунитет мужчины, чем его красота
Американские ученые из Гавайского университета (University of Hawai System) в ходе исследования установили, что женщинам важнее иммунитет мужчины, чем его красота. Они выбирают партнеров, у которых нет симптомов болезней.
Ученые опросили 86 женщин, которым показывали фотографии мужчин и краткий комментарий по поводу здоровья. Оказалось, что те представители сильной половины человечества, кто признался о проблемах здоровья, меньше нравились женщинам.
Кроме того, прекрасному полу не нравятся мужчины, страдающие мигренью. Таким образом женщины, ищущие долгосрочных отношений, ставили иммунитет выше красоты и ума партнера.
Ученые опросили 86 женщин, которым показывали фотографии мужчин и краткий комментарий по поводу здоровья. Оказалось, что те представители сильной половины человечества, кто признался о проблемах здоровья, меньше нравились женщинам.
Кроме того, прекрасному полу не нравятся мужчины, страдающие мигренью. Таким образом женщины, ищущие долгосрочных отношений, ставили иммунитет выше красоты и ума партнера.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Вчера, 23:59