Geely и Volvo в Чэнду презентовали серийный седан Lynk&Co 03

Ожидается, что производство начнется в Китае в конце нынешнего года. Серийная новинка не сильно отличается от прототипа, представленного ранее, в ней сохранен как общий стиль, так и техническая начинка.Lync&Co 03 построен на базе CMA, на ней же создавался Volvo XC40 и два предыдущих совместных кроссовера. Он оснащен 156-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой коробкой передач.