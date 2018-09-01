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Geely и Volvo в Чэнду презентовали серийный седан Lynk&Co 03

В Чэнду на автосалоне компании Volvo и Geely представили совместный седан Lync&Co 03. Это уже 3я модель под совместным брендом.

Geely и Volvo в Чэнду презентовали серийный седан Lynk&Co 03


Ожидается, что производство начнется в Китае в конце нынешнего года. Серийная новинка не сильно отличается от прототипа, представленного ранее, в ней сохранен как общий стиль, так и техническая начинка.

Lync&Co 03 построен на базе CMA, на ней же создавался Volvo XC40 и два предыдущих совместных кроссовера. Он оснащен 156-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой коробкой передач.

 
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Добавил: Сергей Сегодня, 20:00
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