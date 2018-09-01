На Кубани в ДТП с туристическим микроавтобусом погиб один человек

Инцидент произошел утром 1 сентября районе Горячего Ключа на федеральной дороге М-4 «Дон». В ДТП столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль BMW. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. Отлетевшие детали нанесли механические повреждения Mazda и Toyota. В результате ДТП погиб водитель BMW, в больницу доставили пассажирку автомобиля и два человека из Mercedes.В момент происшествия в микроавтобусе находились 20 пассажиров, которые ехали на море. На месте работали правоохранители. По данному факту проводится проверка.