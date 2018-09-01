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Андрей Макаревич вспомнил о совете Кобзона

Андрей Макревич рассказал в беседе с журналистами о том, какой в своё время дал ему совет в построении карьеры Иосиф Кобзон. Своим опытом Народный артист поделился с лидером группы «Машина времени» в период, когда коллектив только начинал своё существование.

Андрей Макаревич вспомнил о совете Кобзона


По словам Макаревича, Кобзон неоднократно пытался организовать в столице выступление рок-коллектива, но безуспешно. Когда артисты работали в «Росконцерте», они были в хороших отношениях, в то время Иосиф Давыдович пытался объяснить начинающим музыкантам, что если они хотят нормально существовать, то властям надо подставить задницу, чтобы они вставили цветочек, иначе будет трудно. Однако лидер «Машины времени» ответил, что никому ничего подставлять не будет.

Также стоит напомнить, что Иосиф Давыдович в 2014 году выступил с критикой в адрес Андрея Макаревича за то, что он выступил в Славянске перед военными ВСУ.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Вчера, 23:03
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