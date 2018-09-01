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Разработчики Mozilla Firefox создадут дополнительную киберзащиту браузера

Разработчики Mozilla Firefox решили создать дополнительную защиту своего браузера. Об этом компания сообщила 30 августа.

Разработчики Mozilla Firefox создадут дополнительную киберзащиту браузера


Многие пользователи часто сталкиваются с кибератаками, и происходит это потому, что браузер не имеет достаточной защиты. А именно, защиты от вредоносного целого ПО, которое проникает в компьютер пользователя и начинает перегружать процессор в собственных целях. Такой процесс называют майнингом, с его помощью киберзлоумышленики имеют возможность добывать криптовалюту и зарабатывать деньги.

Однако компания-разработчик не стоит на месте, и уже в скором будущем она выпустит обновление для Firefox. Это новшество будет отслеживать несанкционированный сбор информации и блокировать сайты, на которых стоят скрипты и собирают информацию о предпочтениях пользователей. Когда же стоит ожидать данное обновления для Mozilla Firefox, сотрудники компании не сообщили.

Любопытно отметить, что такие браузеры как Opera и Яндекс уже добавили подобную защиту. Разработчики Opera намерены поставить киберзащиту еще и на мобильную версию браузера.

 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:01
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