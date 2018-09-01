Разработчики Mozilla Firefox создадут дополнительную киберзащиту браузера

Многие пользователи часто сталкиваются с кибератаками, и происходит это потому, что браузер не имеет достаточной защиты. А именно, защиты от вредоносного целого ПО, которое проникает в компьютер пользователя и начинает перегружать процессор в собственных целях. Такой процесс называют майнингом, с его помощью киберзлоумышленики имеют возможность добывать криптовалюту и зарабатывать деньги.Однако компания-разработчик не стоит на месте, и уже в скором будущем она выпустит обновление для Firefox. Это новшество будет отслеживать несанкционированный сбор информации и блокировать сайты, на которых стоят скрипты и собирают информацию о предпочтениях пользователей. Когда же стоит ожидать данное обновления для Mozilla Firefox, сотрудники компании не сообщили.Любопытно отметить, что такие браузеры как Opera и Яндекс уже добавили подобную защиту. Разработчики Opera намерены поставить киберзащиту еще и на мобильную версию браузера.