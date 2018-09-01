Мессенджер Line получит собственную криптовалюту

В результате первого выпуска криптовалюты для компании Line создадут 200 миллионов токенов, ещё 800 миллионов равномерно распределят между всеми пользователями мессенджера. Также в сентябре появятся первые две программы, в основе которых лежит блокчейн Line, а к первому кварталу следующего года общее количество приложений, созданных при помощи данных технологий, составит более десяти.Руководство компании заявляет, что токены будут служить своеобразной мотивацией для юзеров, принимающих участие в создании децентрализованных программ, в основе которых лежит фирменная сеть. При этом отмечается, что криптоволюту невозможно будет использовать до тех пор, пока криптобиржа не получит лицензию японского регулятора.