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Мессенджер Line получит собственную криптовалюту

Собственную криптовалюту получил популярный японский мессенджер Line. Как сообщают представители компании, фирменные токены для пользователей станут доступны в сентябре.

Мессенджер Line получит собственную криптовалюту


В результате первого выпуска криптовалюты для компании Line создадут 200 миллионов токенов, ещё 800 миллионов равномерно распределят между всеми пользователями мессенджера. Также в сентябре появятся первые две программы, в основе которых лежит блокчейн Line, а к первому кварталу следующего года общее количество приложений, созданных при помощи данных технологий, составит более десяти.

Руководство компании заявляет, что токены будут служить своеобразной мотивацией для юзеров, принимающих участие в создании децентрализованных программ, в основе которых лежит фирменная сеть. При этом отмечается, что криптоволюту невозможно будет использовать до тех пор, пока криптобиржа не получит лицензию японского регулятора.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 16:38
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