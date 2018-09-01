В Москве второй раз за месяц нашли чемодан с телом женщины

На юго-западе российской столицы возле аллеи Кремлёвских Курсантов прохожие нашли чемодан, в котором лежало тело молодой женщины, на вид лет 18-25. Повреждений при визуальном осмотре обнаружено на трупе не было. По факту случившегося в следственном комитете приступили к проверке.В начале августа произошёл аналогичный случай, тогда чемодан с телом девушки был обнаружен в Воронцовом парке на юго-западе Москвы. На трупе также не было обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящее время в СК устанавливают, существует ли связь между данными инцидентами. Так как тела были найдены в разных районах столицы, то есть версия, что это совпадение.