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В Москве второй раз за месяц нашли чемодан с телом женщины

Второй раз в течение месяца в Москве был обнаружен чемодан, внутри которого находилась мёртвая девушка, без видимых повреждений на теле. Об этом в интервью с журналистами сообщил представитель московского управления СК.

В Москве второй раз за месяц нашли чемодан с телом женщины


На юго-западе российской столицы возле аллеи Кремлёвских Курсантов прохожие нашли чемодан, в котором лежало тело молодой женщины, на вид лет 18-25. Повреждений при визуальном осмотре обнаружено на трупе не было. По факту случившегося в следственном комитете приступили к проверке.

В начале августа произошёл аналогичный случай, тогда чемодан с телом девушки был обнаружен в Воронцовом парке на юго-западе Москвы. На трупе также не было обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящее время в СК устанавливают, существует ли связь между данными инцидентами. Так как тела были найдены в разных районах столицы, то есть версия, что это совпадение.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:36
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