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Прощание с Кобзоном перенесли на два часа назад на 8:00 - Госдума

Прощальную церемонию с великим исполнителем и народным деятелем Иосифом Кобзоном перенесли на два часа назад. Теперь она состоится 2 сентября, в 8 часов утра, вместо намеченных ранее 10.00 часов.

Прощание с Кобзоном перенесли на два часа назад на 8:00 - Госдума


Прощальная церемония с Иосифом Кобзоном сообщили в Госдуме. Дело в том, что гражданская панихида намечена на 12.00, а сама церемония может продлиться около четырех часов. Для удобства своего и граждан, организаторы мероприятия перенесли церемонию на два часа назад.

Панихида пройдет на Триумфальной площади столицы в Концертном зале им. Чайковского, а похоронят народного артиста по еврейским традициям, на кладбище Востряковское около его же матери.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00
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