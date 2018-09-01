Прощание с Кобзоном перенесли на два часа назад на 8:00 - Госдума

Прощальную церемонию с великим исполнителем и народным деятелем Иосифом Кобзоном перенесли на два часа назад. Теперь она состоится 2 сентября, в 8 часов утра, вместо намеченных ранее 10.00 часов.Прощальная церемония с Иосифом Кобзоном сообщили в Госдуме. Дело в том, что гражданская панихида намечена на 12.00, а сама церемония может продлиться около четырех часов. Для удобства своего и граждан, организаторы мероприятия перенесли церемонию на два часа назад.Панихида пройдет на Триумфальной площади столицы в Концертном зале им. Чайковского, а похоронят народного артиста по еврейским традициям, на кладбище Востряковское около его же матери.