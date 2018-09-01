Эксперт назвал главный мотив убийства Захарченко
Эксперт из Института политики, права и социального развития МГГУ Владимир Шаповалов назвал главный мотив убийства главы ДНР Александра Захарченко. По его мнению, прямо или косвенно следы преступления ведут в Киев.
Кандидат исторических наук в комментарии ПолитЭксперт говорит, что это не первый теракт в отношении первых лиц ДНР и ЛНР. По его мнению, гибель Захарченко в очередной раз подтверждает, что Украина не является правовым государством, а в Киеве сидит террористическая власть, потворствующая праворадикалам.
Сложившаяся ситуация приведет к резкой дестабилизации положения в регионе. Кроме того, не стоит забывать об антироссийских демонстрациях в Киеве на фоне будущих выборов украинского президента.
По мнению Шаповалова, Петр Порошенко понимает, что растерял весь кредит доверия со стороны населения и готовится перейти к военной фазе на Донбассе для срыва выборов. Сложившаяся ситуация будет иметь для Украины серьезные последствия.
Кандидат исторических наук в комментарии ПолитЭксперт говорит, что это не первый теракт в отношении первых лиц ДНР и ЛНР. По его мнению, гибель Захарченко в очередной раз подтверждает, что Украина не является правовым государством, а в Киеве сидит террористическая власть, потворствующая праворадикалам.
Сложившаяся ситуация приведет к резкой дестабилизации положения в регионе. Кроме того, не стоит забывать об антироссийских демонстрациях в Киеве на фоне будущих выборов украинского президента.
По мнению Шаповалова, Петр Порошенко понимает, что растерял весь кредит доверия со стороны населения и готовится перейти к военной фазе на Донбассе для срыва выборов. Сложившаяся ситуация будет иметь для Украины серьезные последствия.
Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:19