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Эксперт назвал главный мотив убийства Захарченко

Эксперт из Института политики, права и социального развития МГГУ Владимир Шаповалов назвал главный мотив убийства главы ДНР Александра Захарченко. По его мнению, прямо или косвенно следы преступления ведут в Киев.

Эксперт назвал главный мотив убийства Захарченко


Кандидат исторических наук в комментарии ПолитЭксперт говорит, что это не первый теракт в отношении первых лиц ДНР и ЛНР. По его мнению, гибель Захарченко в очередной раз подтверждает, что Украина не является правовым государством, а в Киеве сидит террористическая власть, потворствующая праворадикалам.

Сложившаяся ситуация приведет к резкой дестабилизации положения в регионе. Кроме того, не стоит забывать об антироссийских демонстрациях в Киеве на фоне будущих выборов украинского президента.

По мнению Шаповалова, Петр Порошенко понимает, что растерял весь кредит доверия со стороны населения и готовится перейти к военной фазе на Донбассе для срыва выборов. Сложившаяся ситуация будет иметь для Украины серьезные последствия.

 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:19
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