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Искусственный интеллект научился определять депрессию по речи человека

Искусственный интеллект обучили выявлять депрессию, анализируя разговор человека. Учёные разработали нейросеть, которая способна распознавать стрессы на аудиозаписи или в текстовом формате.

Искусственный интеллект научился определять депрессию по речи человека


Нейросеть способна обнаружить тревожные признаки даже в беседе отвлечённого характера. Результаты исследования специалисты представят на конференции Interspeech-2018. У них уже имеются алгоритмы, способные отслеживать ответы испытуемых на задаваемые вопросы, по ним можно определить диагноз. Нейросети анализируют всё, что было сказано пациентом, после чего вычисляют, есть ли у человека депрессия.

По словам авторов исследования, подобные разговоры не похожи на обычные беседы между людьми в обычной жизнь, поэтому их основная цель обучить нейросети анализировать разговор, а не осмысливать его содержание. Если после общения эксперт поставил «оценку» больше 15 баллов, это говорит о том, что у пациента присутствуют признаки депрессии.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:43
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