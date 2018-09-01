Искусственный интеллект научился определять депрессию по речи человека

Нейросеть способна обнаружить тревожные признаки даже в беседе отвлечённого характера. Результаты исследования специалисты представят на конференции Interspeech-2018. У них уже имеются алгоритмы, способные отслеживать ответы испытуемых на задаваемые вопросы, по ним можно определить диагноз. Нейросети анализируют всё, что было сказано пациентом, после чего вычисляют, есть ли у человека депрессия.По словам авторов исследования, подобные разговоры не похожи на обычные беседы между людьми в обычной жизнь, поэтому их основная цель обучить нейросети анализировать разговор, а не осмысливать его содержание. Если после общения эксперт поставил «оценку» больше 15 баллов, это говорит о том, что у пациента присутствуют признаки депрессии.