Компания Xiaomi выпустила беспроводное зарядное устройство

Данная модель оснащена несколькими уровнями защиты, которые способны защитить не только зарядную станцию, но и смартфон.Корпус Mi Wireless Charger сделан из метала, а «рабочая поверхность» покрыта тонким слоем резины, для защиты от возможного скольжения мобильного телефона.Данная модель получила силу тока мощностью в 10 Вт, в то время как предыдущая станция, выпущенная текущей весной, была мощностью всего 7,5 Вт. Также новинка имеет лампочку-индикатор, который сообщает владельцу, что гаджет установлен на станцию правильно. А вот металлический чехол придет все же снять, иначе электроэнергия не пройдет сквозь него и зарядка не начнется. В начале сентября новинка будет доступна в магазинах страны.