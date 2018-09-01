Компания Xiaomi выпустила беспроводное зарядное устройство
31 августа китайская компания Xiaomi выпустила беспроводное зарядное устройство под название Mi Wireless Charger. Стоимость аксессуара составит около 10 долларов.
Данная модель оснащена несколькими уровнями защиты, которые способны защитить не только зарядную станцию, но и смартфон.
Корпус Mi Wireless Charger сделан из метала, а «рабочая поверхность» покрыта тонким слоем резины, для защиты от возможного скольжения мобильного телефона.
Данная модель получила силу тока мощностью в 10 Вт, в то время как предыдущая станция, выпущенная текущей весной, была мощностью всего 7,5 Вт. Также новинка имеет лампочку-индикатор, который сообщает владельцу, что гаджет установлен на станцию правильно. А вот металлический чехол придет все же снять, иначе электроэнергия не пройдет сквозь него и зарядка не начнется. В начале сентября новинка будет доступна в магазинах страны.
Данная модель оснащена несколькими уровнями защиты, которые способны защитить не только зарядную станцию, но и смартфон.
Корпус Mi Wireless Charger сделан из метала, а «рабочая поверхность» покрыта тонким слоем резины, для защиты от возможного скольжения мобильного телефона.
Данная модель получила силу тока мощностью в 10 Вт, в то время как предыдущая станция, выпущенная текущей весной, была мощностью всего 7,5 Вт. Также новинка имеет лампочку-индикатор, который сообщает владельцу, что гаджет установлен на станцию правильно. А вот металлический чехол придет все же снять, иначе электроэнергия не пройдет сквозь него и зарядка не начнется. В начале сентября новинка будет доступна в магазинах страны.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:27