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Компания Nubia представила на выставке IFA 2018 гибкий смартфон

На выставке IFA 2018 компания Nubia Technology представила уникальный гибкий смартфон. Несмотря на необычный дизайн, устройство поступит в продажу в ближайшие месяцы.

Компания Nubia представила на выставке IFA 2018 гибкий смартфон


О характеристиках смартфона-браслета Nubia в настоящее время мало что известно. Производители сообщили только о том, что гаджет поддерживает LTE, а также он может совершать и принимать звонки. Судя по всему, экран новинки выполнен по технологии OLED. Несмотря на отсутствие данных, гибкий смартфон представляет собой готовое к выпуску серийное устройство, которое может появиться на рынке до конца текущего года.



Стоит отметить, что в 2016 году нечто подобное продемонстрировала пользователям китайская компания Lenovo. Однако тогда представители компании предупреждали, что устройство является концептом.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 14:11
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