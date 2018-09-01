Компания Nubia представила на выставке IFA 2018 гибкий смартфон

О характеристиках смартфона-браслета Nubia в настоящее время мало что известно. Производители сообщили только о том, что гаджет поддерживает LTE, а также он может совершать и принимать звонки. Судя по всему, экран новинки выполнен по технологии OLED. Несмотря на отсутствие данных, гибкий смартфон представляет собой готовое к выпуску серийное устройство, которое может появиться на рынке до конца текущего года.Стоит отметить, что в 2016 году нечто подобное продемонстрировала пользователям китайская компания Lenovo. Однако тогда представители компании предупреждали, что устройство является концептом.