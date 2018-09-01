Компания Nubia представила на выставке IFA 2018 гибкий смартфон
На выставке IFA 2018 компания Nubia Technology представила уникальный гибкий смартфон. Несмотря на необычный дизайн, устройство поступит в продажу в ближайшие месяцы.
О характеристиках смартфона-браслета Nubia в настоящее время мало что известно. Производители сообщили только о том, что гаджет поддерживает LTE, а также он может совершать и принимать звонки. Судя по всему, экран новинки выполнен по технологии OLED. Несмотря на отсутствие данных, гибкий смартфон представляет собой готовое к выпуску серийное устройство, которое может появиться на рынке до конца текущего года.
Стоит отметить, что в 2016 году нечто подобное продемонстрировала пользователям китайская компания Lenovo. Однако тогда представители компании предупреждали, что устройство является концептом.
О характеристиках смартфона-браслета Nubia в настоящее время мало что известно. Производители сообщили только о том, что гаджет поддерживает LTE, а также он может совершать и принимать звонки. Судя по всему, экран новинки выполнен по технологии OLED. Несмотря на отсутствие данных, гибкий смартфон представляет собой готовое к выпуску серийное устройство, которое может появиться на рынке до конца текущего года.
Стоит отметить, что в 2016 году нечто подобное продемонстрировала пользователям китайская компания Lenovo. Однако тогда представители компании предупреждали, что устройство является концептом.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 14:11